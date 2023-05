Ai-je le droit de vendre les légumes de mon potager à mes voisins ? Le 20H vous répond

J'ai un petit potager qui donne beaucoup de légumes l'été. Ai-je le droit de les revendre à mes voisins ?

Oui, et une fois n'est pas coutume : "Il n'y a aucune formalité à accomplir pour ça, ni taxe à payer", nous explique Caroline Laverdet, avocate en droit privé. Toutefois, il y a quand même des conditions à remplir, comme le détaille le site du service public : "Le potager doit être accolé à la maison" et doit faire "moins de 500 m²". Sinon, "vous devez être auto-entrepreneur et déclarer les revenus issus de la vente", ajoute Julia Bombardier, elle aussi avocate en droit privé.

Attention aussi à la façon dont vous vendez ces légumes ! Vous ne pouvez pas installer de stand devant chez vous, sans obtenir une autorisation de la mairie : là, on tombe dans le cadre de la vente au déballage, réglementée par le ministère de l’Économie.