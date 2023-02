Ai-je vraiment besoin d'une assurance pour mon vélo électrique ? Le 13H à vos côtés

Pascal, de Frontignan, dans l’Hérault, a acheté un vélo électrique. Il se demande s’il a besoin d’une assurance, car il trouve des informations contradictoires sur Internet.

Il y a clairement un "boom " des ventes de vélos électriques en France : 660.000 VAE (vélos à assistance électrique) vendus en 2021, c’est +28% par rapport à 2020. Les chiffres concernant 2022 seront publiés le 6 avril par l’Union Sport et Cycle. La question de l’assurance est plus compliquée qu’il n’y paraît. Une certitude : pour les vélos dont la puissance ne dépasse pas 250W et dont la vitesse est limitée à 25km/h, l’assurance n’est pas obligatoire.

Il est en revanche conseillé de bien vérifier qu’on dispose de la garantie Responsabilité Civile. En cas d’accident, elle couvrira les dommages que vous causez aux autres. Vérifiez donc que vous en bénéficiez grâce à votre contrat multirisques habitation.

En plus, vous pouvez même souscrire à une assurance individuelle d’accident, vous serez couverts pour vos propres dommages corporels.