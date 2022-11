Retraites : pourquoi tant de pensions versées en retard ?

Et elle n’est pas la seule dans cette situation. Cette année, sur 820.000 dossiers, 21.000 ont du retard, selon les chiffres officiels de l'administration. Autant de nouveaux retraités qui attendent pour toucher leur première pension. Des difficultés qui concernent surtout les plus modestes, car ce sont eux, qui, le plus souvent, ont alterné entre périodes d’activité et de chômage. La caisse nationale de l’assurance vieillesse regrette ce chiffre, mais avance que la situation n’est pas nouvelle, ni en hausse.

Les syndicats, eux, vont plus loin. Les retards seraient sous-évalués. Un dossier de retraite sur cinq serait concerné selon eux. Et ça ne va pas s’améliorer, car de plus en plus de personnes partent à la retraite. Dans les Pays-de-la-Loire, par exemple, 2000 dossiers de plus ont été reçus cette année. "Il y a de plus en plus de personnes qui font valoir leur droit à la retraite, et en face, on a de moins en moins de salariés pour traiter ces dossiers. Donc forcément, plus de dossiers, moins de salariés, ça bloque la machine", explique Grégory Lenglet, responsable syndical CFDT à la Carsat Pays-de-la-Loire. En effet, en 2017, les caisses de retraite de la sécurité sociale et celles des indépendants comptaient 14.800 salariés pour gérer 16,1 millions de retraités, contre 13.700 salariés pour 16,9 millions de retraités en 2021.