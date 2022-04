Alimentation : un chèque alimentaire pour contrer la hausse des prix ?

Impossible d'y échapper. Le réfrigérateur vide, il faut aller faire les courses. Et si la liste n'est pas plus longue que d'ordinaire, à la caisse, cela risque de vous coûter plus cher. C'est simple, aucun produit n'a été épargné. Un paquet de pâtes par exemple coûte en moyenne 22 centimes de plus qu'il y a un an, tout comme les steaks hachés. La farine, quant à elle, a vu son prix augmenter de 9 centimes. Et pour le beurre, c'est 10 centimes de plus.