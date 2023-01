VIDÉO - Amendes de stationnement : la redoutable efficacité des "sulfateuses à PV"

À Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ville de 45.000 habitants, pas moins de 59.000 contraventions de stationnement ont été distribuées en un an. "J’ai l’impression que si on ne vient pas payer à l’horodateur, on n’a aucune chance de ne pas avoir d’amende", soupire une habitante dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. "Quand on voit que si l’on dépasse cinq minutes, ils nous mettent une amende, je trouve cela très moyen", ajoute une autre.

Pour les contrevenants, l'amende est ici de 25 euros. La mairie a défini ce prix dès la mise en place des FPS, en 2018. Depuis quatre ans, ce sont des sociétés privées qui distribuent donc les PV. Pour Mark Venus, adjoint au maire de Saint-Germain-en-Laye, le fait que la commune augmente ses recettes n’était pas l’unique objectif. "Si on met des règles, il faut mettre des contrôles. L’objectif, c’est d’encourager la rotation, mais pas nécessairement d’encaisser les FPS", assure-t-il. Il y a une volonté affichée d’empêcher certains conducteurs de laisser leur véhicule trop longtemps au même endroit.