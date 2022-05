Applis d'acompte sur salaire : comment ça marche en France ?

Rosaly propose aussi des fiches pour aider gérer son budget, une vision sur le solde et le reste à vivre, des simulateurs d'aides supplémentaires et la possibilité d'être mis en contact avec des assistantes sociales. Ainsi qu'une cagnotte d'épargne, pour mettre de côté une part de son salaire, un service que propose aussi l'application Salto, lancée juste avant la crise sanitaire. "L'objectif n'est pas d'aggraver un déséquilibre financier, bien au contraire", abonde Kevin Ansiau, son cofondateur, qui propose un abonnement dès 19 euros par mois pour les plus petites sociétés. "Plus que de multiplier les acomptes, on veut permettre aux employés de suivre en temps réel le flux de leurs revenus et leur garantir un matelas de précaution."

Quant aux entreprises, elles obtiennent en contrepartie un gain de temps, puisque dans le cadre d'une demande classique, il est recommandé de passer par un recours écrit, un processus administratif parfois lourd qui dissuadait certaines de faire connaître le dispositif. Elles s'assurent aussi de plus "d'attractivité et de rétention des employés", affirme Kevin Ansiau, à l'heure où nombre de secteurs peinent à recruter.