Après un divorce, qui paie les études ou le permis des enfants devenus grands ? Le 13H à vos côtés

Maryse, de Carmaux, dans le Tarn, a divorcé. Son ex-mari lui verse une pension alimentaire, mais rien n’est précisé concernant les études supérieures ou le permis de conduire de son enfant. Quelles sont les règles ?

Très souvent, en cas de séparation, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants se fait sous la forme d’une pension alimentaire. En général, elle est versée à celui qui a la garde habituelle des enfants, tout cela pour faire face aux frais quotidiens. Et précise la loi, le versement de ne s’arrête pas quand l’enfant devient majeur, mais quand il a fini ses études, qu’il est devenu indépendant. La pension alimentaire couvre donc les frais quotidiens. Exemples : alimentation, vêtements, frais de scolarité dans un établissement public, abonnement téléphone portable, cantine, etc.

La pension alimentaire, on le voit bien, n’a d’alimentaire que le nom... Pour les autres dépenses, la loi est muette. Ce sont les tribunaux, qui au fil des affaires, ont établi les règles. Les dépenses dites exceptionnelles doivent être prises en charge par les deux parents, et ce j’insiste, même si l’un des deux verse une pension alimentaire. Soit c’est à 50-50, soit c’est proportionnel aux revenus de chacun. Mais en tout cas les deux parents doivent participer.