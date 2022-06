Argent : les Français délaissent les espèces

Devant un distributeur de billets, on a attendu, mais personne ou presque, n'est venue. On demande à la personne si elle y va toutes les semaines ou tous les jours. "Je retire peut-être tous les mois, 50 euros", confie la dame et c'est à peu près la moyenne nationale. Un chiffre en baisse constante, car payer par carte, c'est désormais possible partout.