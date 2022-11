Pouvoir d'achat : retraites, chèque énergie... le point sur les nouveautés du 1er novembre

Si vous faites partie des treize millions de retraités du privé, vous êtes concernés par l’un des coups de pouce du gouvernement. À partir du 1er novembre, le montant de votre complémentaire augmentera de 5,12%. Pour une pension moyenne de 1400 euros, cela représente un peu plus de 20 euros. "Les retraités ont été bloqués pendant un certain temps et donc c’est bien", se réjouit l’un d’eux. "Ça fait toujours juste vu les montants des loyers qu’on paye, la vie qui est relativement plus chère", estime une femme. "C’est toujours bon à prendre", rit un autre retraité.