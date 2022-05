Arnaque à l'épargne : le témoignage d'une victime ayant perdu 500.000 euros

L’établissement se présente comme une banque hollandaise avec des bureaux en France. Béatrice ne se méfie de rien et décide de placer sur son nouveau livret 500.000 euros, perçus après la vente d’un appartement familial. Mais seulement quelques jours après les virements, "plus de réponse au téléphone, impossible de rentrer dans l’espace client", explique-t-elle.

Elle comprend alors que la banque n’a jamais existé et qu’elle est victime d’une escroquerie. "Quand vous travaillez toute votre vie et que vous faites attention en fonction de vos moyens pour qu’à la fin de votre vie, vous puissiez quand même vivre correctement, ce n’est pas possible", dit-elle en larmes. La retraitée a porté plainte contre son ancienne banque. Elle lui reproche d’avoir autorisé le virement vers le site frauduleux sans vérifier son authenticité.