Arnaque à la carte bancaire : ne tombez pas dans ce piège en faisant vos achats de Noël

Cette arnaque en rappelle une autre, dont le JT de 13H s'est fait l'écho la semaine dernière, sur les parkings de supermarché. Elle a notamment pris de court une habitante des Pyrénées-Orientales, âgée de 83 ans : une employée prétendant travailler pour la grande surface avait annoncé à cette retraitée qu’elle avait payé un article en trop et qu’elle devait se faire rembourser, expliquait l'octogénaire dans ce reportage. Pour ce faire, elle lui avait demandé sa carte bancaire et son code, et s'était empressée de lui dérober 400 euros au distributeur du magasin.