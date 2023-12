Arnaque au faux SMS "Coucou maman" : la mise en garde du "13H à vos côtés"

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, une mise en garde à propos de l’arnaque par SMS "Coucou maman/Coucou papa", en pleine recrudescence depuis deux mois. Thierry Coiffier vous explique et délivre ses conseils sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Attention à l’arnaque au SMS "Coucou maman/Coucou Papa", elle fait de nombreuses victimes en ce moment. Des préjudices de plus de 5000 euros ont été recensés. Encore une fois, l’arnaque est particulièrement bien ficelée. Voilà le type de SMS que vous êtes nombreux à recevoir. "Coucou maman, c’est moi. J’ai eu un problème avec mon numéro de téléphone, c’est mon numéro temporaire. Envoie-moi un message sur WhatsApp, sur ce numéro le plus rapidement possible, je dois te parler de quelque chose…"

Pour que l’arnaque soit efficace, les escrocs ont piraté des fichiers marketing. Cela leur permet de cibler les destinataires des SMS, ils ne les envoient qu’à des personnes qui ont des enfants. C’est particulièrement redoutable, ce message provient d’un numéro qu’on ne connait pas et nous alerte parce que notre enfant nous dit qu’il a perdu son téléphone. C’est donc crédible.

Si vous répondez au message, vous tombez entre les mains des escrocs. Les récits peuvent varier, mais globalement, ils vont se faire passer pour votre fille ou votre fils pour vous réclamer une somme d’argent (achat d’un nouveau téléphone, un problème financier, etc). L’argent est demandé par virement, transmission des coordonnées bancaires ou achat de coupons de paiement.

Cybermalveillance.gouv.fr a publié une alerte.

"Cette arnaque est apparue il y a un an, elle ne faisait pas beaucoup de victimes, mais depuis deux mois, il y en a des dizaines qui se signalent chaque semaine. C’est énorme. Il y a des préjudices qui peuvent aller jusqu’à 5000 euros", nous explique Jean-Jacques Latour, directeur expertise chez Cybermalveillance.gouv.fr.

L’arnaque touche particulièrement des parents âgés. Si on s’est fait piéger, que peut-on faire ? Il sera très difficile de récupérer son argent. Vous pouvez déposer plainte pour escroquerie à la police ou la gendarmerie, prenez donc bien soin de conserver toutes les preuves. Vous pouvez aussi transférer le numéro frauduleux sur la plateforme de lutte contre les SMS indésirables, le 33 700.

Demandez à votre banque de suspendre le virement si celui-ci n’est pas encore passé, mais il faut vraiment agir très vite. De toute façon, en général, l’argent que vous allez envoyer sur un compte est immédiatement redirigé vers un autre compte par les escrocs, donc c’est très difficile d’obtenir quoi que ce soit.

Comme souvent, il vaut mieux agir en amont. Si vous recevez ce genre de message, ne répondez pas. Si besoin, appelez directement votre enfant sur son téléphone, il devrait répondre puisqu’en principe, il ne l’a pas perdu. Sinon, demandez-lui de vous rappeler au plus vite. N’agissez pas dans l’urgence.

