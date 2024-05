Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des conseils pour se prémunir des arnaques à la livraison de colis. Thierry Coiffier les délivre sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Des arnaques nous guettent quand on se fait livrer un colis, et il est très facile de se faire piéger. Première d'entre elles, vous recevez, via un lien qui vous amène sur une fausse page d'un transporteur, un SMS comme celui-ci : "Bonjour, c'est le livreur. Votre colis n'entre pas dans la boîte aux lettres. Veuillez choisir un nouveau créneau". Et évidemment pour fixer une nouvelle livraison, on vous demande vos nom et numéro de téléphone, mais aussi votre code de carte bancaire pour payer des frais la nouvelle livraison.

Dans cette arnaque, le numéro de l'expéditeur est celui d'un téléphone portable. Et il est vrai qu'on peut recevoir des appels de livreurs émis depuis leur portable, donc cela peut être crédible. C'est assez redoutable, d'autant que près d'1,6 milliard de colis ont été livrés l'an dernier en France. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est jamais demandé de fournir son numéro de carte de bancaire pour payer des frais de relivraison. Autre élément : sachez que l'entreprise de livraison dont le nom est usurpé ne livre jamais à domicile, mais dans des points relais.

Autre type d'arnaque au colis : celui que vous recevez alors que vous n'avez rien commandé. Comment ça fonctionne ? Vous recevez un colis avec un article provenant d'une entreprise que vous ne connaissez pas, mais bien avec toutes vos coordonnées personnelles. Il vous est demandé de procéder au paiement du produit dans les 15 jours, ou sinon de le retourner à l'expéditeur à vos frais.

Évidemment, tout est faux, sauf le fait que si vous payez, vous vous serez fait avoir. Cela s'appelle un envoi forcé, c'est une pratique commerciale illégale punie de 15.000 euros d'amende. Ça joue sur le fait que le destinataire se croit obligé de payer. Certains escrocs vous envoient même une relance pour impayé, ne cédez évidemment pas à la pression. Vérifiez quand même bien que vous n'êtes pas à l'origine de cet achat.

Quelques réflexes à avoir quand on reçoit ces SMS et/ou ces faux colis. Il faut adopter un principe de vigilance dès que vous êtes sollicité par mail, par sms. Il faut prendre quelques minutes pour déterminer qui vous contacte, pourquoi, est-ce que c'est crédible, etc. S'il est question d'une entreprise de livraison réputée, vous l'appelez et vous vérifiez les informations que l'on vous a données par SMS.

Si vous pensez que c'est une arnaque, vous la signalez sur signalconso.gouv.fr, c'est le site de la Répression des Fraudes. Ça aidera d'autres personnes. De même, transférez le SMS au 33700, cela permet de lutter contre ses messages frauduleux.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.