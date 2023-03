Paiement par chèque : quels sont les principaux risques de fraude ?

Ce type d'escroquerie, également connue sous le nom de "fraude par détournement et rejeu", est celle qui a le plus progressé au cours des dernières années. Elle est passée de 3% en 2017 à 15% des montants fraudés en 2021, avec un montant moyen de 18.469 euros (contre 13.111 euros un an plus tôt). De même, la part en montant de la perte et du vol s’est accrue substantiellement, passant de 44% en 2017 à 64% en 2021, alors que sa progression est plus modeste en volume (78% en 2017, contre 86 % en 2021).