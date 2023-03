VIDÉO - Assurance auto au kilomètre : un bon moyen pour faire des économies ?

"Aujourd'hui, il y a de plus en plus de néo-assureurs qui arrivent aussi sur le marché avec une nouvelle proposition", précise Stéphanie Duraffourd, évoquant un boitier électronique embarqué à installer directement dans le véhicule qui transmet en temps réel les informations liées aux déplacements et permet de payer "au réel".

À noter que bien entendu, le tarif du contrat auto au kilomètre est fixé selon le profil du conducteur ou sa région d'origine.