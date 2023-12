VIDÉO - Assurance auto : la vignette verte va disparaître, pas les contrôles

La disparition de la vignette d’assurance sur les pare-brise des voitures et les châssis des deux-roues entrera en vigueur en avril 2024. Elle sera remplacée par une inscription dans un fichier dématérialisé auquel les forces de l'ordre auront directement accès. Qu'est-ce que cela va changer, comment serons-nous contrôlés ? TF1 fait le point.

La fin du petit carton vert sur votre pare-brise approche. Ce jeudi 7 décembre, le gouvernement a précisé les modalités de suppression, à partir d'avril 2024, de la vignette verte et de l'attestation d'assurance, jusqu'ici obligatoire pour les automobilistes. Concrètement, la vignette verte à placer sur le pare-brise et l'attestation d'assurance à garder dans le véhicule seront remplacées par une inscription, sous 72h après la souscription d'un contrat d'assurances, dans un fichier dématérialisé des véhicules assurés (FVA). Un document auquel les forces de l'ordre auront accès "à partir de leurs outils numériques embarqués en patrouille", a détaillé le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire.

Contribuer à simplifier la vie des automobilistes France Assureurs

La fédération professionnelle France Assureurs s'est félicitée de ce décret "qui va contribuer à simplifier la vie des automobilistes". La dématérialisation a également un "but écologique" : éviter l'émission de 1200 tonnes de CO2 liée à l'impression des cartes vertes et à la fourniture de la colle, qui avait aussi des inconvénients en termes d'adhérence avec le pare-brise, selon le gouvernement.

La délégation interministérielle de la sécurité routière a ajouté que l'objectif était aussi de "lutter contre la fraude" avec un "fichier fiabilisé" qui remplace un système papier falsifiable. Enfin, cette suppression permet de "rappeler l'intérêt de l'assurance" et de faire de "l'éducation". Plus de 206.000 personnes ont été sanctionnées pour conduite sans assurance en 2022, a précisé la délégation interministérielle, contre plus de 147.000 sans permis sur la même période.

Techniquement, les radars pourront peut-être un jour contrôler en temps réel si chaque automobiliste est assuré. "Les voitures qui tournent dans les villes pour contrôler votre système d'immatriculation, pour voir si vous avez bien payé votre stationnement, on pourra imaginer plus tard qu'elle pourra contrôler si vous êtes assuré", explique Alexandra Legendre, porte-parole de la ligue de défense des conducteurs. Interrogé par TF1, le gouvernement a affirmé ne pas étudier cette option.