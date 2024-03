"Il va falloir trouver un équilibre" : les assureurs revoient leurs grilles face au dérèglement climatique

Des maisons fissurées par la sécheresse, d'autres inondées à plusieurs reprises, des toitures arrachées par les tempêtes successives... Les catastrophes climatiques ont coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs en 2023. Qui va payer pour ce surcoût ?

Deux inondations à dix jours d'intervalle en novembre dernier, pour certains assureurs, notamment dans le Pas-de-Calais, c'est du jamais-vu. Le montant des indemnisations pourrait se chiffrer à plusieurs millions d'euros. Pour les sinistrés, cela risque d'être la double peine. Une augmentation d'une dizaine de pourcents serait attendue dans les années à venir. Hausse des polices d'assurance, majoration des franchises... les pistes sont nombreuses. "Il va falloir trouver un équilibre entre des augmentations nécessaires et, quand même, que les gens puissent continuer à payer. Sinon, on va assister à ce qu'on voit dans l'automobile, c'est-à-dire des gens qui roulent non assurés", explique Hervé Lannoy, agent d'assurance à Boulogne-sur-mer.

Dans toute la France, la multiplication des catastrophes naturelles a fait grimper la facture des assureurs. De 2,7 milliards d'euros par an dans les années 2000, le coût des sinistres climatiques a plus que doublé et dépasse aujourd'hui les 6 milliards d'euros. Résultat, les assurances habitation devraient augmenter de 6% en moyenne en 2024. "On voit notamment dans le Sud-Est des zones où on a de moins en moins d'offres d'assurance. On a des assureurs qui pourraient se spécialiser dans ces zones à risque, on le voit dans l'automobile avec des assureurs spécialisés sur les conducteurs malusés", explique Stephanie Durraffourd, experte en assurances.

Si la tempête et la grêle sont couvertes dans les contrats de dommages des assureurs, le régime n'est pas le même pour les inondations et les sécheresses. L'État prend en charge la moitié des coûts pour alléger la facture des assureurs. Pour pérenniser ce système, la surprime catastrophe naturelle, payée par tous les assurés, passera de 12% à 20% en 2025, soit une hausse d'un euro par mois en moyenne.