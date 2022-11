Assurance-chômage : à partir du 1er février 2023, les durées d'indemnisation vont changer

Si la situation économique se dégrade et passe au rouge, lorsque le taux de chômage franchit 9%, les règles actuelles demeurent. Celui qui avait droit à 24 mois d’indemnité continuera à les toucher. Une chose ne variera pas quelle que soit la conjoncture : le montant de l’allocation. Enfin, les chômeurs en Outre-mer et certaines professions (intermittents du spectacle, dockers et les marins-pêcheurs) ne seront pas concernées par la réforme.