Assurance emprunteur : des règles plus souples entrent en vigueur

Dès mercredi, tout est simplifié. Pour tout nouvel emprunt, il sera possible de changer d'assurance à tout moment en prévenant sa compagnie par un simple courrier. Une nouvelle règle qui ravit les emprunteurs : "c'est, mieux parce qu'en général la banque vous fait un tarif un peu plus élevé et c'est toujours mieux de pouvoir comparer". Ainsi, un jeune couple qui rembourse son crédit depuis cinq ans pourra économiser 13 000 euros.