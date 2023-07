Assurance habitation : les régions les plus touchées par la hausse des tarifs

Pour assurer son appartement à Toulouse, Yanna dépense plus de 23 euros chaque mois. "Ça me paraît beaucoup, parce que, après, il y a l'assurance de voiture et plein de trucs qui se rajoutent. Si on doit payer des assurances pour tout, c'est un peu cher", estime-t-elle dans la vidéo en tête de cet article. D'autant que sa facture a augmenté de 2 euros par mois cette année.

Cette hausse concerne toute la France, à l'exception de la région parisienne. La faute aux inondations, aux épisodes de grêle et à la sécheresse particulièrement extrême en 2022, en Occitanie comme ailleurs. L'an dernier, ces aléas climatiques ont provoqué de nombreux dégâts sur les habitations. Le coût s'élève à 10 milliards d'euros pour les compagnies d'assurance.