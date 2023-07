Assurances habitation : pourquoi les tarifs augmentent-ils plus dans certaines régions que d'autres ?

Dans cette région du sud-ouest, les tarifs des assurances habitation ont augmenté de près de 40% en dix ans, du jamais-vu. C'est désormais la région la plus chère de France. Ce qui inquiète les habitants : "C'est quand même choquant. Paris, c'est la capitale, donc c'est censé être le plus logiquement là-bas où c'est le plus cher. Donc il n'y a pas de raison particulière pour que ce soit plus cher ici qu'en région parisienne, du moins", s'insurge un jeune homme. Pourtant, si. En cause : la sécheresse et les cambriolages qui sont toujours plus nombreux.

Cette année, le tarif d'assurance habitation d'Anthony frôle, lui, les 400 euros. "Je ne suis pas étonné parce qu'on est à Toulouse. Ne serait ce que dans ma rue, il y a eu plusieurs cambriolages. Même dans la porte en face de moi", constate-t-il. En France, selon Assurland.com, les cotisations ont augmenté de 5% cette année. En moyenne, vous payez 227 euros par an pour assurer votre logement contre 216 euros en 2022. Et les prix grimpent en Occitanie, en région PACA et en Île-de-France.