Assurance, prêt, abonnement : comment renégocier ses contrats

Rappeler son opérateur chaque année, voilà qui ne fait pas peur à Jacques Chausse, ancien chef d'entreprise à la retraite. Il a déjà changé cinq fois de fournisseurs d'électricité et paie aujourd'hui 83 euros de moins chaque mois qu'avec son précédent fournisseur. Quant à sa voiture, il sollicite des rendez-vous physiques avec son assureur. Les associations de consommateurs ont évalué les gains potentiels lorsqu'on renégocie ou on fait jouer la concurrence pour tous les abonnements où c'est possible. Pour une famille, cela pourrait aller jusqu'à 4 000 euros d'économies par an.