Assurances : des tarifs plafonnés

Enfin, les prix des contrats vont bien augmenter, et c'était attendu. Cependant, ils seront plafonnés, pas plus que l'inflation à 6%. C'est le gouvernement qui a imposé la mesure après une année record en termes de sinistre. Et face à ces augmentations, les assureurs seront tentés de proposer des offres plus attractives pour fidéliser leurs clients.