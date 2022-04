Assurances : le démarchage téléphonique mieux encadré

Ces appels surviennent à tout instant et lorsque vous décrochez, c'est déjà trop tard. Les démarchages téléphoniques empoisonnent la vie des consommateurs. Et peu importe votre façon de réagir, ils sont tenaces et insistants pour vous convaincre. Derrière ces appels se cachent des plateformes téléphoniques qui cherchent à obtenir votre consentement pour souscrire un contrat, très souvent une assurance. Et pour cela, ils sont prêts à tout.