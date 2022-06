Assurances : quelles démarches après les orages ?

L'orage a duré à peine quelques minutes avec de grosses rafales de vent accompagnées de grêlons. Ce mercredi matin, Lily se réveille avec un arbre sur le toit. "Je n'avais jamais vu des vents comme ça. Ça fait tout trembler", confie-t-elle. Pour elle, la première urgence, c'est de dégager l'arbre avant de faire appel à l'assurance. Il faut en effet déclarer le sinistre le plus rapidement possible. Pour cela, il faut prendre des photos des dégâts et tenter de retrouver les factures. En fonction du contrat, une décote liée à l'usure peut être appliquée par l'assurance.