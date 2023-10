Quand faut-il acheter son billet d'avion pour le payer moins cher ? Le 13H à vos côtés

Les prix des vols peuvent-ils varier en fonction de l’heure à laquelle vous achetez votre billet d'avion ?

Ça peut paraitre fou, mais oui. Pour faire simple, c’est un peu le système des heures creuses et des heures pleines.

La nuit, il y a moins de réservations. Pour attirer les clients, les compagnies aériennes baissent donc leurs prix.

Il faut donc mettre son réveil à 4h du matin ?

Exactement ! Le meilleur créneau, c’est précisément entre 4h et 6h du matin. Vous ferez peut-être une petite nuit, mais vous pouvez économiser jusqu’à quelques dizaines d’euros sur un aller-retour qui en vaut quelques centaines. Évitez en revanche de réserver vos vacances le week-end : c'est le moment où tout le monde en profite pour effectuer ces réservations. Et les prix sont plus élevés.

On entend régulièrement que lorsqu’on fait plusieurs fois la même recherche sur un site, les prix augmentent au fur et à mesure. Est-ce vrai ?

Oui, ça peut arriver, mais c’est interdit. Si vous utilisez le même ordinateur à chaque fois, le site garde en mémoire vos précédentes recherches. Exemple : un Paris-Nice pour Noël. Il vous repère grâce à votre adresse "IP". En clair, c’est un code généré par votre ordinateur qui permet de vous localiser et donc de vous identifier. Résultat : Le site comprend que vous êtes intéressé par ce voyage, il en profite pour gonfler ses prix. Pour éviter cela, faites vos recherches en navigation privée.