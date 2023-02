Consommation d'eau : les bons tuyaux pour faire des économies

Choisir une chasse d’eau à double flux ou double commande peut être bénéfique. Suivant les modèles, le premier bouton délivre un débit entre 6 et 10 litres, et le second moitié moins. Il faut également penser à changer votre dispositif si celui-ci est ancien, puisque les anciens litrages des chasses d’eau étaient deux fois plus importants il y a 20 ans, allant jusqu’à 18 litres pour les plus anciens modèles.

Remplir sa chasse d’eau est aussi une astuce qui permet de diminuer le volume d’eau utilisé par vos toilettes. Cela peut se faire avec un éco-sac WC, disponible dans les magasins de bricolage, ou avec des éco-plaquettes qui permettent d’économiser jusqu’à 40% d’eau. Mais placer tout simplement une bouteille d’eau dans la chasse permet d’économiser 1,5 litre d’eau par chasse tirée, comme on peut le voir dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.

Vous pouvez aussi jouer sur le réglage du flotteur : plus il est bas, moins vous consommez d'eau.