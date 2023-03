Chèque énergie : pourquoi vous devez attendre pour le toucher si vous faites partie des bénéficiaires

C'était un chèque attendu par Magali. Tout était même prévu dans son carnet de comptes mensuels : 63 euros, comme l'année dernière, mais ce ne sera pas tout de suite le cas. Elle devra attendre plusieurs semaines encore. Et c'est une mauvaise nouvelle. "Ça me permet de pouvoir remplir un petit peu plus mon frigo. J'ai une fille de 13 ans qui mange pas mal. Donc pour moi, oui, c'est important, même un montant de 63 euros, oui, ça compte", confie-t-elle.