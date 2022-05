VIDÉO - Chauffage au bois : gare aux arnaques !

Pour éviter les mauvaises surprises, les clients doivent redoubler de vigilance. Pour commencer, il vaut mieux connaître les prix du marché du bois de chauffage et éviter, comme la peste, les grosses promotions. "La première alerte, c’est le prix", confirme Eric Vial, directeur général de Propellet - une organisation fédérant producteurs, distributeurs de granulés et fabricants d’appareils de chauffage bois - sur le site Particulier à Particulier. "Sur ces sites, une tonne de granulés livrée à domicile est proposée à 150 € alors qu’il faut compter au moins 300 €", met-il en avant. Autre astuce, le mode paiement : les sites les plus fiables proposent généralement plusieurs alternatives (et n'imposent, surtout, pas un règlement en espèces).