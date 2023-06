VIDÉO - Optique, sécurité, pharmacie... Ces filières qui ne jouent pas le jeu des revalorisations salariales

Cela fait 22 ans qu'Audrey travaille en tant qu'agent de sécurité pour de grandes entreprises. Et cela fait 22 ans qu'elle gagne le SMIC ou à peine plus. En cause, la grille salariale de son secteur d'activité est trop faible, selon elle. "On aimerait que cette grille de salaires soit revalorisée afin qu’on se détache réellement du SMIC. On est toujours rattrapé, malgré les augmentations, ce n'est pas assez", explique la jeune femme.