Plan épargne retraite : pourquoi il séduit autant de Français

Perco pour les entreprises, PERP pour les salariés, Préfon pour les fonctionnaires… Depuis trois ans, le PER remplace les anciens plans aux noms indigestes. Il est désormais détenu par six millions de Français, avec des profils de plus en plus jeunes. "On a constaté entre 2021 et 2022 que la tranche des trentenaires, entre 30 et 39 ans, avait augmenté sensiblement de près de 22%", assure à TF1 Stefan de Quelen, directeur général de Meilleur taux placement.