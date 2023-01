Des frais bancaires pour découvert... même quand on ne l'est jamais !

Vous êtes concernés si vous avez plus de 30 ans et si votre autorisation de découvert est supérieure à 300 euros. "Ça veut dire qu'on peut nous pomper de l'argent à tous les niveaux. Le plus souvent, ce sont des gens qui ont peu de moyens qui sont à la Banque Postale et si c'est pour prendre six euros, ça fait quand même beaucoup", estime une autre cliente.