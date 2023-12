Virements instantanés : à partir de quand seront-ils gratuits en France ?

Les virements instantanés sont souvent facturés autour de 1 euro par les établissements bancaires. Mais un règlement de l'Union européenne va bientôt obliger les banques à les rendre gratuits. Les Français devraient pouvoir en bénéficier à partir du 30 octobre 2024.

C'est bien connu, le temps, c'est de l'argent. Voilà pourquoi pour transférer de l'argent en à peine quelques secondes, et non plusieurs jours, il faut souvent payer entre 80 centimes et un euro par virement instantané. Cette somme est suffisante pour en dissuader plus d'un : en 2022, seuls 4% des virements étaient réalisés instantanément. Ce chiffre pourrait rapidement évoluer. L'option instantanée va être gratuite quelle que soit votre banque.

Plus pratique, ce mode de virement a un autre avantage comme l'explique Yolaine Fischer, cheffe de service des moyens de paiement scripturaux à la Banque de France. "C'est plus sécurisé pour le bénéficiaire du paiement. On peut voir directement que les fonds ont été crédités sans avoir à attendre le jour ouvré qui est la règle en matière de virement standard".

Pas de mauvaise surprise

En somme, il n'y a plus de mauvaises surprises lors d'une transaction entre particuliers. C'est la raison pour laquelle certaines banques proposent d'ores et déjà le virement instantané gratuitement. Il s'agit le plus souvent des banques en ligne. À chaque fois, le succès de la mesure est au rendez-vous. "Plus de 80% de nos virements aujourd'hui se font en quasi-temps réel, les clients ont massivement adopté ce nouveau mode de virement", indique Xavier Prin, directeur marketing et communication de Boursobank.

Pour voir la gratuité se généraliser à toutes les banques françaises, il faudra patienter un peu. La mesure doit entrer en vigueur, fin octobre 2024.