À quoi faut-il faire attention dans votre relevé annuel de frais bancaire ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des conseils pour bien lire le relevé annuel de frais bancaires que vous recevrez en janvier. Thierry Coiffier les délivre sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Vous allez recevoir courant janvier votre relevé annuel de frais bancaires. Une bonne occasion pour faire le point sur ces frais.

Sachez déjà que les frais bancaires vont augmenter de 2,4% en 2024, et qu’il y a de fortes disparités selon les banques. En tout cas, votre banque a l’obligation de vous faire parvenir ce relevé annuel gratuitement. Si vous ne le recevez pas par courrier, rendez-vous dans l’espace Client de votre application bancaire, vous trouverez ce document.

À quoi faut-il faire attention ? Il faut détecter d’éventuelles erreurs, ça peut arriver. Par exemple, des options que vous avez résiliées, mais que vous continuez à payer. Il faut repérer des services coûteux mais pas forcément utiles. Il y en a un qui est particulièrement critiqué par les associations de consommateurs : les alertes SMS qui vous informent de la situation de votre compte bancaire, ce service n’est pas gratuit et son coût a tendance à augmenter.

Enfin, il faut vérifier si certains frais ne sont pas abusifs. Dans cette optique, je vous rappelle que les retraits d’espèces dans un distributeur du réseau de votre banque ne doivent pas vous être facturés, de même que les frais de mobilité bancaire si vous changez de banque.

De même, il y a des opérations qui sont plafonnées. Exemples :

- Pas plus de 50 euros de frais en cas de rejet d’un chèque d’un montant de plus de 50 euros pour défaut de provision.

- Pas plus de 20 euros de frais pour le rejet d’un prélèvement ou virement pour défaut de provision.

Et qu’est-ce qu’on fait si l’on découvre une facturation abusive ? D’abord, on contacte son conseiller, puis le service client de sa banque. Ensuite, on peut faire appel au médiateur bancaire, vous trouverez celui de votre banque sur ce site. Si vous n’obtenez pas gain de cause et si le montant du litige est suffisamment important, vous pouvez lancer une procédure devant le Tribunal judiciaire.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.