Bénéfices record de Total : vers de nouvelles ristournes à la pompe ?

Ce mercredi, le gouvernement accentue la pression et se dit favorable à une nouvelle ristourne. Les bénéfices de TotalEnergies sont un sujet tabou pour les salariés de l’entreprise. À la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), ils étaient 80% à faire grève dans la matinée pour dénoncer la réforme des retraites. Mais lorsqu’on les interroge sur les profits de leur entreprise, silence radio. Pour cause, les salaires ont été augmentés de plus de 7% cette année. Et la prime d'intéressement versée aux salariés a atteint 9000 euros en moyenne. Il n’empêche, les profits de l’entreprise provoquent une vague d’indignation. Si bien que des militants écologistes ont recouvert de peinture rouge le siège de l'entreprise à la défense.