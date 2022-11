Bijoux, lingots, voitures de luxe, les enchères des douanes

C'est une vente aux enchères un peu particulière : voitures, camions ayant servi dans des trafics de drogue. Aujourd'hui, les douanes françaises mettent aux enchères les fruits de leur travail. Quelques instants plus tôt dans la salle d'exposition, il y a eu des bijoux en or, pierres précieuses, maroquinerie et montres de luxe... Les acheteurs se sont préparés à cette vente exceptionnelle.