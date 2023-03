J'ai raté mon avion et mon vol retour a été annulé, est-ce abusif ? Le 13H à vos côtés

Laurence, de Vertheuil, en Gironde, a réservé un billet d'avion pour la Thaïlande. Elle a manqué son vol aller, et son vol retour a automatiquement été annulé par la compagnie. Est-ce normal ?

Ne pas prendre le vol aller quand on a acheté un billet aller-retour, cela s’appelle un "no show" dans le jargon de l’aérien. On peut soit avoir manqué son vol ou décidé finalement de faire l’aller en train ou en voiture. Dans ces cas-là, certaines compagnies décident d’annuler purement et simplement votre vol retour. C’est ce qui est arrivé à Laurence.

Cette question fait l’objet de nombreux débats juridiques. Les compagnies se justifient en disant que quand vous achetez un billet aller-retour, c’est moins cher que de prendre deux billets séparés. Mais la condition, c’est de bien faire l’aller-retour.

Les associations de consommateurs ne sont pas du même avis. "L’UFC-Que Choisir a mené une action pour dénoncer le caractère abusif de cette pratique", nous confirme Raphaël Bartlomé, directeur juridique de l'association de consommateurs. Mais la Cour de Cassation, dans un arrêt du 26 avril 2017, ne l’a pas entendu de cette manière. Cette clause n’est donc pas considérée comme abusive en France.