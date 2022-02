Billets d'avion non remboursés : les plaintes explosent

Un peu partout sur Internet, des sites promettent désormais aux voyageurs mécontents d'obtenir gain de cause. Les clients victimes râlent déjà contre des délais d'indemnisation jugés excessifs, mais les milliers de vols annulés à cause du covid et qui doivent être remboursés ont créé un énorme embouteillage judiciaire, renvoyant nombre de réclamations aux calendes grecques.