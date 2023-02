Billets SNCF : les échanger va vous coûter plus cher

À ces nouvelles conditions, s'ajoute une hausse de 5% du prix des billets. Pour certains, le train n'est plus une option. Il y a moins de souplesse et plus de frais. Pour Olivier Gayraud, juriste à la CLCV, la politique de la SNCF manque de cohérence : "On est en totale contradiction. Avec sa politique, elle veut inciter les voyageurs à souscrire aux billets les plus en amont possible. Il faut accepter le fait qu'il y ait des annulations à la dernière minute. C'est très compliqué d'avoir une vue aussi grande sur son emploi du temps".