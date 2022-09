VIDÉO - "C’était un site vraiment fiable" : les faux vendeurs de bois de chauffage se multiplient

Après avoir réglé sa commande, Shay Rosenstein a dû se rendre à l'évidence. Son colis ne lui est jamais parvenu. Montant de l'arnaque : 113 euros. Bien décidé à faire reconnaître son préjudice, ce client floué s'est tourné vers une association de défense des consommateurs, de plus en plus sollicitée avec la crise énergétique. "On a une explosion du prix de l'énergie et on nous dit que ça va continuer. On essaie de trouver des solutions pour assumer son budget chauffage. Mais les escrocs ne ratent pas une cible pareille !", analyse Guy Grandgirard, président d'une association de défense des consommateurs.