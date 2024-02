Abonnements "cachés" : nos conseils pour se défaire de cette pratique litigieuse

On pense à acheter un objet à un prix assez alléchant et on contracte un abonnement sans le savoir. Se défaire d'un abonnement caché relève d'un parcours du combattant. Les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1 pour s'en sortir.

iPhone à 1 euro, remboursement d’une partie du montant d’un achat, trottinette à un prix défiant toute concurrence. Ces offres peuvent paraître si alléchantes que l’on serait tenté d’y céder. Mais derrière la promesse de faire quelques économies se cachent une pratique litigieuse à la limite de la légalité. C’est ce qu’on appelle les abonnements cachés. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous livre des conseils s’en sortir.

Des offres trop belles pour être vraies

Depuis un an, on remarque une recrudescence de ce type d’arnaque. D’après les associations de consommateurs, il y aurait 100 000 tentatives par jour. Tout commence par une offre particulièrement alléchante. En réalité, ces offres cachent un abonnement qui engage le consommateur durant un temps parfois très long.

Jean-Louis a été victime de cette pratique. En achetant une machine à laver, une publicité pour une trottinette à un euro s’affiche. "J’ai cliqué dessus, malheureusement, la trottinette, je ne l’ai jamais eue et je me suis fait prélever pendant cinq mois", confie-t-il à Bonjour ! La Matinale TF1. Malgré lui, il se retrouve donc à payer 30 euros tous les mois pour rien.

Un couple de retraité s’est aussi fait avoir. Après l’achat d’un appareil photo, ils reçoivent le message "votre commande est bien enregistré, cliquez ici pour obtenir votre chèque de 10 euros dès votre prochaine commande". Le couple pense obtenir une réduction, en réalité, ils ont souscrit à une assurance qu’ils ont payé tous les mois pendant six ans, sans s’en rendre compte. Au résultat, ils auront perdu 22 000 euros.

Comment échapper à ces abonnements forcés ?

Jean-Marie Bagayoko conseille de surveiller les mouvements sur son compte bancaire. Il s’agit là d’une règle d’or élémentaire, mais c'est la plus efficace. En étant capable d’identifier les prélèvements, on est en position de pouvoir démasquer les abonnements masqués. Si vous remarquez un mouvement d’argent non consenti, il est primordial de contacter sa banque afin de faire opposition et bloquer les prélèvements. Enfin, n’hésitez pas à envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à la société qui prélève de l’argent sur votre compte pour contester la validité de l’abonnement, exiger l’annulation et demander le remboursement des sommes prélevées.

La répression des fraudes conseille également de faire un signalement sur le site SignalConso et de saisir le médiateur de la consommation auquel est affilié le professionnel si vous n’avez pas obtenu satisfaction ou une réponse dans les deux mois à compter de l’envoi de votre courrier. Il est aussi possible de recourir à la conciliation en justice si vous n’obtenez pas gain de cause.