Achats en ligne : ces habitudes étonnantes des Français

Acheter en ligne est un mode de consommation ancré dans nos habitudes. Comment les Français achètent-ils ? Est-on différents de nos voisins européens ? Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Maud Descamps se penche sur une étude du groupe La Poste. Les résultats sont étonnants.

Les Français ont la réputation d’être radins quand il s’agit de consommation. Après tout, on nous reproche souvent de ne pas laisser de pourboires au restaurant. Maud Descamps revient sur une étude du groupe La Poste sur nos habitudes d’achats en ligne dans Bonjour ! La Matinale TF1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le consommateur français en ligne, est un consommateur singulier !

La gratuité, un critère de vente

Cette mauvaise réputation de grippe-sou se confirme quand on jette un œil sur la manière dont nous effectuons nos achats en ligne. En effet, selon la Poste, ce qui déclenche l’acte d’achat chez les Français, c’est majoritairement la gratuité de la livraison. Oui, 54 % des Français achètent en ligne… si la livraison est gratuite, contre 41 % en moyenne dans le reste de l’Europe. En période d’inflation, personne ne dit non à quelques économies après tout !

Les Français sont plus méfiants que ces voisins européens

Nos voisins portugais n’ont aucun problème à faire livrer leurs colis au bureau. Les Anglais et les Allemands, eux, font confiance aux livreurs pour déposer leurs colis devant la porte ou dans un lieu spécifique et parfois insolites comme derrière la poubelle ou encore dans la niche du chien. Aux Pays-Bas, le lieu de prédilection de livraison, c’est chez le voisin. Bref, la confiance règne… sauf en France. En effet, nous sommes plus méfiants et nous faisons livrer nos colis chez nous ou en point relais. C’est aussi cette attitude méfiante qui réfrène nos ardeurs et nous pousse à moins acheter sur les réseaux sociaux. En effet, seuls 38 % des Français se laissent tenter, c’est 10 points de moins que la moyenne européenne.

Les Français sont "plus intellos"

Les Français privilégient les achats en ligne, surtout pour s'habiller. En effet, 49% des achats concernent la mode. Les Français sont aussi intellos. En deuxième position des catégories les plus achetées, on retrouve les livres (49 %) devant les chaussures (44 %). C’est une spécificité française, puisque dans le reste de l’Europe, on achète de la mode (58 %), des chaussures (51 %) et des produits de beauté (48 %). Enfin, dernier enseignement à retenir de l’étude du groupe La Poste, les Français ne sont pas téméraires et n’aiment pas tester de nouvelles choses et des nouveaux produits. Ils préfèrent attendre un peu avant de suivre une tendance. Bref, malins !