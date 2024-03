Arnaque aux faux notaires : nos conseils pour se protéger contre les escroqueries

Ces derniers mois, des faux notaires ont arnaqué des dizaines de personnes dans l'Hexagone. Ils font croire à leur victime qu'ils vont toucher une assurance-vie. Jean-Marie Bagayoko nous donne quelques conseils pour prévenir ce type d'arnaque, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les arnaques aux faux notaires prolifèrent depuis quelques années en France. Ces escrocs ont un système bien rodé pour nous faire croire que nous sommes les bénéficiaires d’une assurance-vie après le décès d’un proche. Jean-Marie Bagayoko nous en dit un peu plus dans Bonjour ! La Matinale TF1 et nous livre quelques conseils pour se prémunir de ces arnaques.

Une procédure bien huilée

Cette escroquerie a touché beaucoup de Français, puisqu’on estime qu’il y aurait des dizaines de milliers de victimes. Les victimes commencent par recevoir une lettre ou un mail annonçant être les bénéficiaires de l’assurance-vie d’un proche décédé. Dans ce courrier, un faux notaire est désigné pour la succession. Pour débloquer la somme promise, l’escroc va demander le paiement de 5 % du pactole et bien évidemment, il exige un règlement en urgence. Et cette demande doit déjà mettre la puce à l’oreille, car un bénéficiaire ne doit jamais avancer de l’argent pour toucher une assurance.

"Si l’assurance n’a pas pris contact avec vous, c’est probablement faux", explique Maître Cédric Blanchet, notaire en région parisienne. Il assure que les notaires "n’ont pas d’information sur les contrats d’assurance-vie, ils n’écrivent jamais à quelqu’un qui n’est pas client et qu’il ne connaît pas" et encore moins pour demander de l’argent. C’est la compagnie d’assurance qui doit vous contacter dans le cas d’une assurance-vie. Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris, interrogée par Capital, explique par ailleurs que "si le notaire vous demande de virer une somme d’argent, c’est toujours sur un compte à la Caisse des dépôts".

Comment se protéger contre les arnaques ?

Il est recommandé de prendre contact avec une étude notariale afin de s’assurer de la réalité du courrier. Prenez également le temps de décrypter le courrier ou le mail envoyé et de porter une attention très particulière à tous les détails : le nom du notaire ou de l’étude, le site internet. D’ailleurs, si ce dernier renvoie vers une page qui n’existe pas, cela doit vous alerter. En cas de contact par mail et d’échange, il est important de vérifier la véracité de l’adresse. Elle se termine impérativement par "@notaires.fr" ou "@paris.notaires.fr" si l’officier d'état civil intervient à Paris. Et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à prendre contact avec la Chambre des notaires de votre région. Et il est toujours possible de porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie en cas d’arnaque avérée.