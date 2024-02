Assurances : les garanties "neige" et "soleil" valent-elles le coup ?

Peut-on acheter la météo, comme le proposent certaines agences de voyage et stations de ski ? Des garanties offrent un remboursement des forfaits, des équipements et frais de retour en absence de neige ou de soleil. L'éclairage de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Certaines agences de voyage ou des stations de ski proposent des garanties "neige" ou "soleil". En résumé, elles vous remboursent ou vous dédommagent si lors de votre séjour en montagne, il manque un élément essentiel, à savoir la neige, ou à contrario le soleil brille par son absence lors de séjour en bord de mer. Jean-Marie Bagayoko fait le point sur ces assurances dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Qu’est-ce que la garantie météo ?

C’est une garantie que proposent les agences de voyage ou les sites de réservation. Elle coûte entre 30 et 70 euros pour une semaine de vacances. Elle diffère de l’assurance neige qui couvre les accidents pendant les vacances au ski. La garantie neige, elle, permet de couvrir les arrières, si jamais les conditions météorologiques tant espérées ne sont pas au rendez-vous. Elle permet d’obtenir le remboursement des forfaits skis, des équipements de sport d’hiver et des frais de retour. Si vous décidez de rester sur place, la garantie neige propose des alternatives aux descentes sur les pistes, comme des activités gratuites comme le spa, le sauna ou la piscine, voire le transfert vers une autre station où il y a de la neige.

Quid de la garantie soleil ?

Les garanties soleil fonctionnent sur le même principe. C’est-à-dire que lorsque l’on souscrit à ce type de garantie, on peut obtenir un remboursement si la météo n’est pas au rendez-vous. Le groupe "Pierre et Vacances" propose, par exemple, un "pack soleil" à 79 euros en plus de l’assurance multirisques classique. Le groupe Belambra, lui, prévoit un "Bonus soleil Atlantique" pour la somme de 1 euro. Avec cette offre, le client peut changer sa destination ou la date du séjour jusqu’à 48 heures avant le départ si les conditions météorologiques sont mauvaises.

Garantie météo : trop beau pour être vrai ?

Évidemment, les conditions sont très précises et particulièrement restrictives. Pour que la garantie neige s’applique, il faut au moins deux jours de fermeture consécutive des deux tiers des remontées mécaniques.

Si vous avez souscrit à une garantie soleil, celle-ci s’applique uniquement si l’ensoleillement "n’est pas suffisant". Cet indice est calculé par METNEX, une filiale de Météo France. Ainsi, si le soleil a pointé le bout de son nez durant au moins deux heures – pas nécessairement consécutives — entre 10 h et 18 h et si le rayonnement solaire est supérieur ou égal à 120 W/m2, on considère que la journée est ensoleillée.