Dépanneurs à domicile : nos conseils pour éviter de payer des factures exorbitantes

Il nous est tous arrivés d’être abasourdis devant la facture d’un dépanneur à domicile. D’après la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, 2 dépanneurs sur 3 auraient des pratiques abusives et malhonnêtes. Jean-Marie Bagayoko précise que ces fraudes concernent tous les corps de métiers. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, le journaliste nous explique comment se protéger contre les montants exorbitants.

Des dépanneurs peu scrupuleux

Plombiers, serruriers, ramoneurs, dératiseurs… Tous ces dépanneurs peuvent être amenés à réaliser une intervention chez nous. Le problème est que certains professionnels peu scrupuleux profitent de la détresse des clients et de l’urgence de la situation pour fixer des tarifs qui dépassent l’entendement. Certains, en profitent même, pour ajouter des prestations supplémentaires et effectuer des réparations inutiles.

C’est ce qui est arrivé à Thomas qui témoigne dans Bonjour ! La Matinale TF1. Il est sorti un peu trop vite de chez lui et a, malencontreusement, claqué la porte derrière lui. Le serrurier appelé en urgence lui annonce au départ un prix de 125 euros. "C’était le prix de l’intervention, il avait omis de préciser qu’il y en avait pour 350 euros de serrure". Résultat, il doit régler 450 euros pour rentrer chez lui.

Les conseils pour se prémunir des arnaques

Qu’il s’agisse d’une fuite d’eau à réparer, une serrure à changer ou un panneau électrique qui fait des siennes, Jean-Marie Bagayoko nous explique qu’il est essentiel d’éviter de contacter les numéros que l’on trouve dans les boîtes aux lettres ou dans les halls d’immeuble. Par ailleurs, le journaliste conseille de toujours demander un devis avant que l’artisan effectue les réparations. Il suggère aussi de contacter l’assurance habitation qui peut prodiguer des précieux conseils et même prendre en charge les réparations et le dépannage. Dernier conseil : ne jamais accepter des prestations complémentaires.

Enfin, il faut savoir qu’il existe des sites spécialisés (comme fairfair.com ou boiteamoustaches.com) qui recensent les artisans "honnêtes". Chaque professionnel est testé avant d’être certifié et approuvé. Par ailleurs, le client s’inscrit et paie en ligne et seule la somme qui correspond à la prestation est prélevée. Ainsi, aucune mauvaise surprise ou de prix exorbitants à régler.