Enterrements : désormais, il faut payer la musique

Pour diffuser une chanson avant de rejoindre votre dernière demeure, il va falloir désormais passer à la caisse. La justice a donné raison à la Sacem qui a réclamé des droits d'auteur sur les titres musicaux diffusés lors des cérémonies d'obsèques.

C'est une décision de justice qui est tombée il y a quelques jours. Elle donne raison à la Sacem, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui reverse aux chanteurs et musiciens de l'argent lorsque leur chanson est diffusée quelque part. Elle réclamait des droits d'auteurs lorsque la musique était diffusée lors des cérémonies d'enterrement et a obtenu gain de cause. Ce ne sont toutefois pas les particuliers qui paient directement, mais l'organisateur, pour une somme qui s'élève à 3,30 euros hors taxe par cérémonie.

Retrouvez chaque jour la chronique de Maud Descamps dans Bonjour ! la Matinale TF1. Vie pratique et quotidienne, consommation, découvrez un nouveau sujet chaque matin du lundi au vendredi.