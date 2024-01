Faux banquiers : comment éviter cette arnaque presque impossible à détecter ?

En 2023, 5 000 Français ont été arnaqués par un faux conseiller bancaire. Des arnaques qui explosent puisqu’elles ont augmenté de 70 % en un an. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous prodigue des conseils pour se protéger.

C’est une arnaque qui se répand de plus en plus : les faux banquiers. Subtile et mesquine, cette nouvelle escroquerie est presque impossible à détecter. En effet, les malfrats vous appellent avec un numéro que vous connaissez, à savoir celui de votre conseiller. Jean-Marie Bagayoko nous explique dans Bonjour ! La Matinale TF1, comment s’en prémunir.

Des arnaqueurs très bien renseignés

En voyant le nom de votre conseiller bancaire s’afficher, vous ne vous doutez absolument pas d’une arnaque. D’autant plus que les faux banquiers au bout du fil connaissent absolument tout de vous, les coordonnées bancaires, le numéro de téléphone, adresse. "Ça sonne, je vois un numéro apparaître, je décroche, la personne se présente comme étant le service anti-fraude de la Caisse d’épargne", témoigne dans Bonjour ! La Matinale TF1, Sylvain, une victime d’un faux conseiller bancaire. "Ce qui me met en confiance, c’est qu’il a mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mes données bancaires…". Pensant qu’il a affaire à un vrai conseiller, Sylvain suit toutes les consignes de l’escroc. Parmi elles : autoriser des virements. En quelques minutes, il a perdu 1 700 euros.

Pourquoi ils nous connaissent si bien ?

Ces cybercriminels collectent en amont des milliers d’informations sur leurs futures victimes. C’est sur ce qu’on appelle le "Dark Web", un réseau internet clandestin, qu’ils achètent ces données. L’expert en cybersécurité, Clément Domingo, explique que c’est, en réalité, très facile de collecter les informations, car la plupart des Français n’ont qu’une seule adresse électronique et qu’elle est utilisée pour l’administration, les impôts, le travail ou encore la famille. Pour les cybercriminels, c'est LA porte d'entrée principale qui permet de récupérer tous les "points de contact". La plupart du temps, nos informations viennent justement d’administration ou d’entreprise qui ont, elles-mêmes, étaient victimes d’une fuite de données.

Comment se protéger de ces arnaques ?

"Si un conseiller bancaire souhaite bloquer un mouvement frauduleux sur votre compte, il n’a pas besoin d’action de votre part", rappelle Jean-Jacques Latour, directeur du pôle expertise de cybermalveillance.gouv.fr. Cela peut déjà vous mettre la puce à l’oreille quand un cybercriminel tente de vous arnaquer. Par ailleurs, il est recommandé de changer très régulièrement ses mots de passe et de faire en sorte que ceux-là soient complexes. On évite les dates de naissance ou encore le nom de famille. Évidemment, on ne clique jamais sur les liens envoyés par mail ou pas SMS. Surtout, ne communiquez jamais vos coordonnées bancaires à quelqu’un qui communique avec vous par mail ou par message. C’est la règle d’or.