Faux billets : comment faire la différence entre une vraie coupure et une contrefaçon ?

La recrudescence des faux billets invite à redoubler de prudence. Il n'y en a jamais eu autant, et l'ensemble du territoire est concerné. Les billets de 20 et de 50 euros sont les plus falsifiés. Jean-Marie Bagayoko nous explique dans Bonjour ! La Matinale de TF1 comment se protéger contre cette arnaque.

La France : pays le plus touché par ce fléau

"Une touriste est venue avec un billet de 100 euros pour acheter un croissant. Elle est revenue une deuxième fois, puis une troisième fois et là, on a commencé à s’inquiéter", témoigne une commerçante. Elle sort alors un stylo pour vérifier si le billet est un faux, la faussaire s’en va et ne remet plus les pieds dans sa boulangerie. Ces faux billets, ils circulent énormément sur le territoire. La France est, d’ailleurs, le pays d’Europe le plus touché par ce fléau. Jean-Marie Bagayoko explique qu’en 2023, 467 000 fausses coupures ont été saisies en Europe, dont un tiers en France. Cela équivaut à une augmentation de 24 %. La France est un pays de passage qui attire beaucoup de touristes. Par ailleurs, l’Italie est notre voisin et c’est surtout le premier producteur de faux billets.

Quel est le profil des faussaires ?

Ce sont à la fois des escrocs en bande organisée, mais ils sont aussi "Monsieur et Madame tout-le-monde". Aujourd’hui, il est plus facile de se procurer ces fausses coupures, car les malfrats peuvent les vendre directement sur Internet en passant par les réseaux sociaux. Alain Bateau, chef adjoint de l’Office central pour la répression du faux-monnayage (OCRFM) confirme que n’importe qui "en prenant des précautions au niveau des moyens de paiement, peut se procurer des faux billets à 50 % de leur valeur". Qu’est-ce que cela signifie ? Tout simplement, qu’un billet de 50 euros est vendu, sur le marché illégal, 25 euros.

Comment repérer un faux-billet ?

Si les commerçants possèdent des outils pour vérifier les coupures, comme les stylos, mais pour les particuliers, l’affaire est plus difficile. Ces faux billets sont quasiment indétectables. Une astuce tout de même : vérifier la signature du président de la Banque centrale européenne en haut à gauche des billets. Il est important de prêter attention aux différents dessins en filigrane qui sont disséminés sur les billets. S’ils sont trop foncés, la coupure est une contrefaçon. Dernier conseil : vérifier surtout vos billets de 20 et 30 euros, car ce sont les coupures les plus falsifiées.