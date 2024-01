Achat en ligne : quels sont mes recours si je suis victime d’une contrefaçon ?

Un client a commandé des baskets d'une grande marque pour moins de 50 euros. Toutefois, il s'agissait d'une contrefaçon. Ce genre de mésaventure arrive très souvent avec la multiplication des sites de vente en ligne. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Jean-Marie Bagayoko nous explique que faire quand on se retrouve face à un "super fake".

Vous naviguez sur les sites d’achat en ligne et vous tombez sur la paire de baskets de vos rêves à prix défiant toute concurrence. Ni une, ni deux, vous sautez sur l’occasion, pensant que vous êtes en présence d’une bonne affaire. Problème : lorsque votre commande arrive chez vous, vous remarquez qu’il s’agit d’une contrefaçon. C’est ce qui est arrivé à un téléspectateur de Bonjour ! La Matinale TF1. Jean-Marie Bagayoko livre les voies de recours possibles pour les victimes.

Que faire en cas de contrefaçon ?

Le journaliste nous explique que, en théorie, il est possible de se retourner contre le vendeur. C’est ce qui est prévu par le Code de la consommation qui autorise le client à demander un remboursement du produit contrefait pour "tromperie". Il est aussi possible d’utiliser ce droit que les consommateurs ont tendance à oublier, à savoir le droit de rétractation. Celui-ci est de 14 jours après la livraison du produit.

Si malgré tout, ces deux recours n’ont pas abouti, vous pouvez toujours porter plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou encore faire un signalement auprès de la marque contrefaite qui se retournera contre le site frauduleux. Sachez qu’il existe un portail officiel de signalement des contenus illicites de l’Internet. Il s’agit de la plateforme PHAROS, n’hésitez pas à vous y rendre.

Comment se protéger des contrefaçons

On connaît l’expression : "C’est trop beau pour être vrai". Et bien, on la garde en tête quand on tombe sur un vêtement, un sac de luxe ou une paire de chaussures à un prix très (très) bas. On appelle ça "les super fake". Ce sont des contrefaçons qui reproduisent parfaitement à l’identique les produits les plus tendances (et onéreux) du moment. Ces "super fake" affichent des prix 8 à 10 fois inférieur au modèle d’origine. Tentant, mais très faux.

Peut-on garder un produit contrefait ?

C’est absolument interdit par le Code de la propriété intellectuelle. En effet, l’article L335-2 punit de la même manière celui qui reproduit de manière frauduleuse un ouvrage, mais aussi celui qui l’importe, l’exporte ou le détient. Il dispose que "seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants", c’est-à-dire trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Acheter des copies de baskets d'une grande marque pour 50 euros pour risquer de payer une amende aussi conséquente... Le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle !