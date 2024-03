Attention aux faux vendeurs de matelas, cette arnaque qui peut coûter très cher

Des escrocs se font passer pour des vendeurs de matelas et s'attaquent à des personnes vulnérables. Ils proposent des produits à 100 euros, mais le prix est multiplié par dix à la livraison. Jean-Marie Bagayoko nous livre quelques conseils pour se prémunir de cette arnaque dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est une arnaque à dormir debout qui se répand de plus en plus en France : des faux vendeurs de matelas s’attaquent aux personnes vulnérables pour vendre une literie de très mauvaise qualité à des prix exorbitants. Jean-Marie Bagayoko nous explique comment se protéger de ces voleurs sans scrupules dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les personnes vulnérables ciblées

Vous les avez peut-être croisés sur les marchés : des vendeurs proposent des matelas à des prix défiant toute concurrence. Séduits par le petit prix, vous passez commande en précisant votre adresse pour la livraison. Mais quand le vendeur se présente à votre domicile, le matelas n’est plus à 100 euros, mais 1000 ! Là, surprise, vous apprenez que le montant annoncé au départ n’est pas celui du matelas, mais de la réduction pour reprendre l’ancien matelas.

Ces arnaques aux matelas se répandent de plus en plus en France. Les escrocs ciblent les personnes vulnérables et plus particulièrement les personnes âgées ou en situation de handicap.

Une autre technique utilisée par les malfaiteurs consiste à se rendre au domicile des victimes en se présentant comme vendeurs de literie et à tenter par tous les moyens de vendre leur marchandise, quitte à user de méthodes peu scrupuleuses, et à demander un acompte. D’abord, ils proposent de vérifier l’état du sommier et du matelas, ils indiquent un problème comme une déchirure, la présence de bestioles ou une usure anormale et précisent qu’il est impératif de changer la literie. Ils proposent alors de changer immédiatement le matelas et le prix peut être très salé.

Comment se prémunir des faux vendeurs ?

La règle d’or est simple : si vous n’avez rien commandé, il ne faut jamais ouvrir la porte à un vendeur. "Aucun vendeur en literie ne se présente directement chez un client sans que le client n’en fasse expressément la demande", précise Yoann Morel, responsable commercial régional chez Maliterie. Sachez qu’avant de penser à changer de matelas, deux points sont à vérifier : sur la partie supérieure, il faut s’assurer que le matelas ne s’affaisse pas de manière anormale. Deuxième point, observer la bande latérale et noter si elle est parfaitement droite.

Par ailleurs, d’après le ministère de l’Intérieur, les escrocs ont une méthode bien rodée pour cibler leurs victimes. Ils parcourent l’annuaire pour repérer les prénoms anciens. La police nationale conseille donc de ne pas inscrire les prénoms sur les boîtes aux lettres afin de ne pas donner d’indice aux voleurs.

Si vous êtes victime d’une arnaque aux faux vendeurs de matelas, il ne faut pas hésiter à faire opposition rapidement auprès de votre banque et à déposer une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.